JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini MPM Honda Jatim Gelar Ramadan Care, Ajak Ojek Online & Anak Yatim Berbagi Kebahagiaan

MPM Honda Jatim Gelar Ramadan Care, Ajak Ojek Online & Anak Yatim Berbagi Kebahagiaan

Minggu, 08 Maret 2026 – 17:32 WIB
MPM Honda Jatim Gelar Ramadan Care, Ajak Ojek Online & Anak Yatim Berbagi Kebahagiaan - JPNN.com Jatim
MPM Honda Jatim menggelar program Ramadan Care dengan mengajak komunitas ojek online dan anak yatim piatu di Surabaya. Kegiatan diisi rolling city, kajian Ramadan, hingga buka puasa bersama, Sabtu (8/3). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Honda Jatim menggelar program Ramadan Care mengajak 50 peserta dari komunitas ojek online dan anak yatim piatu dari TPQ Mamba'ul Ilmi Surabaya, Minggu (8/3).

Kegiatan diawali dari MPM Honda Simpang Dukuh. Sebelum memulai perjalanan, para peserta mendapatkan briefing safety riding. Briefing tersebut menjadi pengingat pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya.

Setelah itu, peserta mengikuti kegiatan rolling city menuju Kopi Bujend Surabaya sebagai lokasi acara.

Baca Juga:

Dalam perjalanan tersebut, anak-anak yatim piatu juga merasakan pengalaman berkendara dengan dibonceng para pengemudi ojek online.

Setibanya di lokasi, peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang dipersiapkan untuk mempererat kebersamaan selama Ramadan. Peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai Personal Accident Insurance dari MPM Insurance yang memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan diri dalam setiap perjalanan.

MPM Honda Jatim Gelar Ramadan Care, Ajak Ojek Online & Anak Yatim Berbagi KebahagiaanMarketing Communication & Development Division Head MPM Honda Jatim Suhari memberikan sambutan dalam acara Ramadan Care MPM Honda Jatim di Kopi Bujend, Surabaya, Minggu (8/3). Foto: Arry Saputra/JPNN

Baca Juga:

Suasana kebersamaan makin terasa melalui sesi kuis dan games interaktif yang diikuti seluruh peserta. Selain itu, dilakukan penyerahan paket sembako secara simbolis sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di bulan suci Ramadan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kajian Ramadan yang memberikan pesan tentang pentingnya berbagi, memperkuat kepedulian sosial, serta memaknai bulan suci dengan berbagai kegiatan positif.

MPM Honda Jatim menggelar program Ramadan Care dengan mengajak komunitas ojek online dan anak yatim piatu di Surabaya.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   MPM Honda Jatim ramadan care ramadan care honda CSR Honda komunitas ojol surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU