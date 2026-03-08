MPM Honda Jatim Gelar Ramadan Care, Ajak Ojek Online & Anak Yatim Berbagi Kebahagiaan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Mitra Pinasthika Mulia (MPM) Honda Jatim menggelar program Ramadan Care mengajak 50 peserta dari komunitas ojek online dan anak yatim piatu dari TPQ Mamba'ul Ilmi Surabaya, Minggu (8/3).

Kegiatan diawali dari MPM Honda Simpang Dukuh. Sebelum memulai perjalanan, para peserta mendapatkan briefing safety riding. Briefing tersebut menjadi pengingat pentingnya keselamatan berkendara di jalan raya.

Setelah itu, peserta mengikuti kegiatan rolling city menuju Kopi Bujend Surabaya sebagai lokasi acara.

Dalam perjalanan tersebut, anak-anak yatim piatu juga merasakan pengalaman berkendara dengan dibonceng para pengemudi ojek online.

Setibanya di lokasi, peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang dipersiapkan untuk mempererat kebersamaan selama Ramadan. Peserta juga mendapatkan pemaparan mengenai Personal Accident Insurance dari MPM Insurance yang memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan diri dalam setiap perjalanan.

Suasana kebersamaan makin terasa melalui sesi kuis dan games interaktif yang diikuti seluruh peserta. Selain itu, dilakukan penyerahan paket sembako secara simbolis sebagai bentuk kepedulian dan semangat berbagi di bulan suci Ramadan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kajian Ramadan yang memberikan pesan tentang pentingnya berbagi, memperkuat kepedulian sosial, serta memaknai bulan suci dengan berbagai kegiatan positif.