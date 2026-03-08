Cuaca Malang Hari ini, Siang dan Sore Kawasan Berikut Berpotensi Gerimis
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (8/3) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan. Beberapa jam kemudian hujan ringan atau gerimis.
Siangnya gerimis mengguyur seluruh kawasan.
Sore dan malam berawan di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.
Paginya cerah berawan hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian gerimis mengguyur Dampit, Lawang, Pakis, Pakisaji, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, Turen, dan Wagir.
Siangnya gerimis mengguyur Dampit, Donomulyo, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pakisaji, Pujon, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyudo, dan Wagir. Kawasan lainnya berawan.
Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan hingga berawan dan berangin.
Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis mengguyur sejumlah kawasan di wilayah kota dan kabupaten.
