Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sejumlah Kawasan Bakal Dilanda Gerimis
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (8/3)
Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Gubeng, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, Sawahan, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.
Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.
Malamnya masih berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-30 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-17 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
