Cuaca Jawa Timur 8 Maret 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (8/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Kota Madiun, Kota Malang, Lamongan, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Kota Madiun. Gerimis mengguyur Bangkalan, Bondowoso, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lumajang.

Gerimis juga mengguyur Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Jombang dan Kota Mojokerto. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-29 kilometer per jam.