Lia Soraya Tampilkan Koleksi Calla Lily di MUFWAY, Terinspirasi Keanggunan Bunga Lili

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Desainer Lia Soraya menghadirkan koleksi terbaru bertajuk 'Calla Lily' dalam ajang fashion muslim MUFWAY yang digelar di Pakuwon Mall Surabaya, Sabtu (7/3).

Koleksi ini terinspirasi dari bunga Calla Lily yang dikenal memiliki bentuk sederhana, tetapi elegan sekaligus melambangkan kemurnian, keteguhan, dan ketenangan batin perempuan.

Desainer Lia Soraya mengatakan inspirasi tersebut berawal dari pengalaman personal.

“Di pekarangan rumah ibu saya itu banyak sekali bunga lili. Dari situ saya terpikir kenapa tidak mengangkat tema bunga ini,” kata Lia.

Dia menjelaskan Calla Lily dipilih karena memiliki karakter unik dengan kelopak yang sederhana tetapi anggun.

“Lili itu banyak spesiesnya, tetapi saya memilih spesies Calla karena bentuk kelopaknya unik dan elegan,” ujarnya.

Dalam koleksi ini, motif bunga Calla Lily menjadi elemen utama yang dipadukan dengan garis geometris modern. Perpaduan tersebut menciptakan tampilan yang sederhana namun memiliki karakter visual yang kuat.

Untuk memperkaya tampilan, Lia juga menambahkan teknik ilusi draping yang mengalir lembut mengikuti tubuh serta detail plisket yang memberi kesan dinamis.