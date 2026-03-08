Hujan Deras Seharian, Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Situbondo

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Sejumlah wilayah di Kabupaten Situbondo kembali dilanda banjir pada Sabtu (7/3) malam setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut selama beberapa jam.

Banjir dipicu oleh luapan sejumlah sungai yang tidak mampu menampung debit air akibat tingginya intensitas hujan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan wilayah yang terdampak banjir antara lain Desa Bungatan di Kecamatan Bungatan, Desa Mlandingan Kulon di Kecamatan Mlandingan, Desa Lubawang dan Desa Kalianget di Kecamatan Banyuglugur, serta Desa Besuki di Kecamatan Besuki.

Camat Bungatan Yogie Kripsian Sah mengatakan banjir kembali merendam Dusun Gunung Sari, Desa Bungatan.

"Untuk di Dusun Gunung Sari, Desa Bungatan, malam ini kembali terendam banjir dan ada sekitar 50 rumah terdampak ketinggian air 50 cm, sama seperti banjir yang terjadi pada Jumat (6/3) malam," kata Yogie saat dihubungi.

Menurutnya, banjir terjadi setelah Sungai Curah Udang meluap sekitar pukul 19.00 WIB setelah wilayah tersebut diguyur hujan deras.

Luapan sungai tersebut merendam puluhan rumah warga hingga kantor kecamatan yang lokasinya berada tidak jauh dari aliran sungai.

Yogie menjelaskan Sungai Curah Udang telah lama mengalami pendangkalan sehingga tidak lagi mampu menampung debit air saat hujan deras dengan durasi cukup lama.