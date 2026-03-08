Pemkot Surabaya Siapkan Pengamanan Jelang Nyepi, Takbiran Diimbau Tak Lewat Pura

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan langkah antisipasi menjelang dua hari besar keagamaan yang diperkirakan berlangsung berdekatan, yakni Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah dan Hari Raya Nyepi pada pertengahan Maret 2026.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau masyarakat untuk menjaga sikap saling menghormati antarumat beragama agar suasana tetap kondusif.

Menurutnya, toleransi menjadi kunci utama ketika dua perayaan besar berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan.

Eri menjelaskan umat Muslim di Surabaya tetap diperbolehkan melaksanakan berbagai kegiatan Idulfitri seperti takbiran maupun silaturahmi seperti tahun-tahun sebelumnya.

Namun, dia meminta agar aktivitas tersebut tidak mengganggu umat Hindu yang sedang menjalankan ibadah Nyepi.

“Di Surabaya tetap ada takbir atau kegiatan silaturahmi seperti biasanya, tetapi kita tetap harus menghormati warga yang beragama Hindu, begitu juga sebaliknya,” ujar Eri, Sabtu (7/3).

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menggelar takbir keliling di sekitar pura saat Nyepi berlangsung.

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kekhusyukan umat Hindu dalam menjalankan ibadah yang identik dengan suasana hening dan tanpa aktivitas.