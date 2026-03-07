Kajian Ramadan di Masjid Al Akbar Surabaya, Gus Rifqil Ingatkan Soal Riya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut bulan suci Ramadan 2026, AQUA menggelar Kajian Adem Ramadan di Masjid Al Akbar Surabaya, Sabtu (7/3).

Kegiatan tersebut menghadirkan penceramah Gus Rifqil Muslim Suyuthi dan Ning Imas Fatmah Zahro serta diikuti ratusan jemaah dari berbagai wilayah di Surabaya dan sekitarnya.

Program Kajian Adem Ramadan merupakan bagian dari rangkaian inisiatif Teman Adem Ramadan yang dihadirkan AQUA selama bulan suci. Program tersebut juga mencakup kehadiran Teras Adem AQUA sebagai ruang jeda dan rehat, konten reflektif Kajian Adem, serta kemasan AQUA edisi khusus Ramadan.

Baca Juga: Pasar Rakyat Ramadan EcoFest UMSURA Jadi Ajang UMKM dan Silaturahmi

Selain kajian keagamaan, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar masjid.

Dalam tausiyahnya, Gus Rifqil Muslim Suyuthi mengingatkan umat Islam agar menjaga perilaku selama Ramadan, terutama dalam ucapan dan aktivitas di media sosial.

“Saat ini bulan Ramadan, sebisa mungkin muslimin menjaga perilaku, terutama ucapan. Ada pepatah mulutmu harimaumu, sekarang bukan hanya ucapan yang dijaga, tetapi juga jari kita,” ujar Gua Rifqil di hadapan ratusan jemaah.

Baca Juga: Empat Bidang Kajian Unesa Masuk Pemeringkatan Dunia

Dia juga mengingatkan agar umat tidak bersikap riya atau pamer saat menjalankan ibadah.

“Banyak orang saat beribadah melakukan swafoto lalu diunggah di media sosial. Itu bisa terlihat seperti riya. Ingat, niat ibadah harus karena Allah, bukan untuk pamer,” tuturnya.