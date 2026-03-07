JPNN.com

Sabtu, 07 Maret 2026 – 22:05 WIB
Kajian Ramadan di Masjid Al Akbar Surabaya, Gus Rifqil Ingatkan Soal Riya - JPNN.com Jatim
AQUA menggelar Kajian Adem Ramadan di Masjid Al Akbar Surabaya bersama Gus Rifqil dan Ning Imas, Sabtu (7/3). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut bulan suci Ramadan 2026, AQUA menggelar Kajian Adem Ramadan di Masjid Al Akbar Surabaya, Sabtu (7/3).

Kegiatan tersebut menghadirkan penceramah Gus Rifqil Muslim Suyuthi dan Ning Imas Fatmah Zahro serta diikuti ratusan jemaah dari berbagai wilayah di Surabaya dan sekitarnya.

Program Kajian Adem Ramadan merupakan bagian dari rangkaian inisiatif Teman Adem Ramadan yang dihadirkan AQUA selama bulan suci. Program tersebut juga mencakup kehadiran Teras Adem AQUA sebagai ruang jeda dan rehat, konten reflektif Kajian Adem, serta kemasan AQUA edisi khusus Ramadan.

Selain kajian keagamaan, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di sekitar masjid.

Dalam tausiyahnya, Gus Rifqil Muslim Suyuthi mengingatkan umat Islam agar menjaga perilaku selama Ramadan, terutama dalam ucapan dan aktivitas di media sosial.

“Saat ini bulan Ramadan, sebisa mungkin muslimin menjaga perilaku, terutama ucapan. Ada pepatah mulutmu harimaumu, sekarang bukan hanya ucapan yang dijaga, tetapi juga jari kita,” ujar Gua Rifqil di hadapan ratusan jemaah.

Dia juga mengingatkan agar umat tidak bersikap riya atau pamer saat menjalankan ibadah.

“Banyak orang saat beribadah melakukan swafoto lalu diunggah di media sosial. Itu bisa terlihat seperti riya. Ingat, niat ibadah harus karena Allah, bukan untuk pamer,” tuturnya.

AQUA menggelar Kajian Adem Ramadan di Masjid Al Akbar Surabaya bersama Gus Rifqil dan Ning Imas.
