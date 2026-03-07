Atlet Dunia Hong Beom Seok Buka Rahasia Hybrid Training di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Arvo Training menghadirkan atlet hybrid racing dunia Hong Beom Seok dalam acara workout HYROX yang digelar di Surabaya, Sabtu (7/3).

Kehadiran atlet asal Korea Selatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman masyarakat mengenai konsep hybrid training, yakni latihan yang menggabungkan kekuatan otot (strength) dan daya tahan tubuh (endurance).

Charles Johnson dari One% Training menyebut perkembangan komunitas hybrid fitness di Indonesia saat ini sangat cepat.

Menurutnya, kehadiran atlet internasional seperti Hong dapat memberikan gambaran langsung mengenai standar latihan dan kompetisi global kepada atlet maupun pecinta kebugaran di Tanah Air.

“Komunitas hybrid fitness di Indonesia berkembang sangat cepat. Kehadiran atlet internasional seperti Hong membantu memberikan exposure terhadap standar latihan dan kompetisi global, sehingga atlet lokal bisa belajar langsung dari yang terbaik,” ujar Charles.

Secara global, dunia competitive fitness memang tengah berkembang pesat melalui format kompetisi HYROX. Ajang ini dikenal sebagai perlombaan yang menggabungkan berbagai latihan kekuatan dengan lari dalam satu rangkaian kompetisi.

Dalam format tersebut, atlet tidak hanya dituntut kuat dalam latihan beban, tetapi juga memiliki kemampuan kardio serta daya tahan tubuh yang tinggi.

Josephine Christabel dari Arvo Training mengatakan hybrid racing bukan sekadar tren olahraga sesaat.