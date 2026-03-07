Kehilangan Air di Gresik Capai 40 Persen, DPRD Soroti Jaringan Pipa Tua

jatim.jpnn.com, GRESIK - Pertumbuhan kawasan perumahan di Kabupaten Gresik dalam beberapa tahun terakhir berlangsung pesat. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan perluasan layanan air bersih melalui jaringan perpipaan.

Sebagian masyarakat hingga kini masih bergantung pada sumur atau sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Riduan mengatakan persoalan layanan air bersih tidak hanya berkaitan dengan distribusi kepada pelanggan, tetapi juga kondisi infrastruktur jaringan serta kemampuan keuangan perusahaan daerah air minum.

“Sebagian jaringan pipa sudah cukup tua sehingga kinerjanya tidak lagi optimal. Ini berdampak pada layanan air bersih yang belum maksimal,” kata Mujid dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/3).

Menurutnya, sebagian jaringan distribusi air di Gresik telah digunakan selama puluhan tahun sehingga kualitasnya menurun.

Kondisi tersebut tercermin dari tingginya tingkat kehilangan air dalam jaringan distribusi atau non revenue water (NRW) yang diperkirakan mendekati 40 persen.

Artinya, hampir separuh air yang diproduksi tidak sampai ke pelanggan akibat kebocoran jaringan maupun kehilangan dalam proses distribusi.

“Tingkat kebocoran yang masih tinggi tentu memengaruhi efektivitas distribusi air,” ujarnya.