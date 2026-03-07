Angin Kencang Terjang Jember, Puluhan Pohon Tumbang dan Sekolah Rusak

JPNN.com

Sabtu, 07 Maret 2026 – 21:00 WIB
Salah satu rumah warga yang terdampak angin kencang di Jember mengalami kerusakan pada Jumat (6/3/2026) petang. ANTARA/HO-BPBD Jember.

jatim.jpnn.com, JEMBER - Angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember, Jumat (6/3) sore hingga malam menyebabkan kerusakan di berbagai lokasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mencatat empat sekolah rusak, 15 gudang tembakau roboh, puluhan pohon tumbang, serta 17 rumah warga mengalami kerusakan ringan hingga sedang.

“Bencana angin kencang melanda sejumlah wilayah di selatan Jember, yakni Kecamatan Wuluhan, Kencong, dan Gumukmas,” kata Kepala BPBD Jember Edy Budi Susilo, Sabtu (7/3).

Menurut Edy, hujan disertai angin kencang menyebabkan banyak pohon tumbang hingga menimpa rumah warga dan menutup akses jalan desa.

Angin kencang paling parah terjadi di dua desa di Kecamatan Wuluhan, yakni Desa Kesilir dan Desa Tanjungrejo.

Di wilayah tersebut tercatat sekitar 50 pohon tumbang, empat sekolah mengalami kerusakan atap, 17 rumah rusak, dan 15 gudang tembakau roboh.

Empat sekolah yang terdampak yakni SDN Kesilir 01, SDN Tanjungrejo 04, SDN Tanjungrejo 05, dan SDN Tanjungrejo 06.

Selain itu, sebuah gudang tembakau juga roboh dan menimpa rumah warga bernama Supri (45) hingga menyebabkan kerusakan sedang.

