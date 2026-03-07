JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Isu BBM Langka Bikin Antrean Panjang di Jember, Polisi Turun Tangan

Isu BBM Langka Bikin Antrean Panjang di Jember, Polisi Turun Tangan

Sabtu, 07 Maret 2026 – 17:52 WIB
Isu BBM Langka Bikin Antrean Panjang di Jember, Polisi Turun Tangan - JPNN.com Jatim
Antrean panjang di salah satu SPBU akibat isu kelangkaan BBM dan kepanikan warga di Kabupaten Jember, Jumat (6/3/2026). ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Aparat Kepolisian Resor Jember memperingatkan masyarakat agar tidak menimbun bahan bakar minyak (BBM) di tengah munculnya antrean panjang di sejumlah SPBU.

Polisi juga menegaskan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan penimbunan BBM untuk mencari keuntungan.

“Kami sudah melakukan pemetaan daerah mana saja yang terjadi antrean panjang pembelian BBM di sejumlah SPBU di 31 kecamatan,” kata Kabag Ops Polres Jember Kompol Istono saat dikonfirmasi, Sabtu (7/3).

Baca Juga:

Menurutnya, antrean panjang terjadi di sekitar 20 SPBU yang tersebar di sembilan kecamatan di Kabupaten Jember.

Namun, antrean terparah terjadi di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Sumbersari, Kaliwates, dan Patrang.

"Antrean panjang tersebut dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap isu kelangkaan BBM yang beredar. Antrean yang paling ramai berada di SPBU Jalam Ahmad Yani, Jalan Gajahmada, SPBU Tegalbesar, serta SPBU di kawasan Pasar Sabtuan," jelasnya. 

Baca Juga:

Istono menjelaskan antrean panjang dipicu kekhawatiran masyarakat terhadap isu kelangkaan BBM yang beredar.

Selain warga, petugas SPBU juga mendapati sejumlah pedagang BBM eceran ikut mengantre dengan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi agar mampu menampung bahan bakar lebih banyak.

Antrean panjang terjadi di sekitar 20 SPBU di Jember akibat isu kelangkaan BBM. Polisi mengingatkan warga agar tidak menimbun dan memastikan stok BBM aman.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   antrean BBM Jember bbm langka jember penimbunan bbm stok bbm jember Isu bbm langka isu kelangkaan bbm

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU