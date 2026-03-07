JPNN.com

Cuaca Malang Hari ini, Siang dan Sore Kawasan Berikut Bakal Gerimis

Sabtu, 07 Maret 2026 – 10:05 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Siang dan Sore Kawasan Berikut Bakal Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (7/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siangnya gerimis mengguyur Kasembon, Ngantang, dan Pujon. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
