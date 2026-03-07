Cuaca Jawa Timur 7 Maret 2026, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Diguyur Gerimis

JPNN.com

Sabtu, 07 Maret 2026 – 08:03 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (7/3).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Lamongan, Ngawi, Pamekasan, Sampang, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bondowoso, Jombang, Kota Batu, Mojokerto, Pacitan, Probolinggo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Kota Probolinggo dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah berawan hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-30 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-38 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

