Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk Ditutup Saat Nyepi 18–20 Maret

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - PT ASDP Indonesia Ferry akan menghentikan sementara layanan penyeberangan lintasan Pelabuhan Ketapang–Pelabuhan Gilimanuk serta sejumlah lintasan menuju Lombok saat Hari Raya Nyepi di Pulau Bali.

Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap hari suci umat Hindu yang menjalankan Catur Brata Penyepian.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan penyesuaian operasional itu juga berkaitan dengan pengaturan transportasi nasional menjelang arus mudik Lebaran 2026.

"Kebijakan penyesuaian operasional ini juga dilakukan karena momentum Hari Raya Nyepi berdekatan dengan periode angkutan Lebaran 2026 yang diperkirakan mengalami lonjakan mobilitas masyarakat," kata Aan dalam keterangannya, Jumat (6/3).

Aan menjelaskan operasional penyeberangan di Pelabuhan Ketapang dihentikan sementara mulai 18 Maret pukul 17.00 WIB hingga 20 Maret pukul 06.00 WIB.

Sementara itu, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk dihentikan mulai 19 Maret pukul 05.00 WITA hingga 20 Maret pukul 06.00 WITA.

Penghentian layanan juga berlaku di sejumlah pelabuhan lain, yakni:

Pelabuhan Lembar: 18 Maret pukul 21.00 WITA hingga 20 Maret pukul 01.30 WITA