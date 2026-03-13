Jadwal Buka Puasa Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 13 Maret 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merilis jadwal buka puasa Surabaya dan daerah sekitar selama Ramadan 2026.

Berikut jadwal buka puasa Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini, Jumat (13/3).

1. Surabaya

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.55 WIB

2. Sidoarjo

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.55 WIB

3. Gresik

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.56 WIB

4. Malang

Magrib: 17.47 WIB

Isya: 18.56 WIB

5. Kediri

Magrib: 17.49 WIB

Isya: 18.58 WIB

6. Jember

Magrib: 17.43 WIB

Isya: 18.52 WIB