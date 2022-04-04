JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Jadwal Imsak Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 11 Maret 2026

Jadwal Imsak Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 11 Maret 2026

Rabu, 11 Maret 2026 – 02:00 WIB
Jadwal Imsak Surabaya dan 6 Daerah Lain di Jatim Hari Ini, 11 Maret 2026 - JPNN.com Jatim
Berikut jadwal imsak Surabaya dan beberapa daerah lain di Jatim. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam merilis jadwal imsak Surabaya dan daerah sekitar selama Ramadan 2026.

Berikut jadwal imsak Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini, Rabu (11/3).

1. Surabaya
Imsak: 04.09 WIB
Subuh: 04.19 WIB

Baca Juga:

2. Sidoarjo
Imsak: 04.09 WIB
Subuh: 04.19 WIB

3. Gresik
Imsak: 04.09 WIBW
Subuh: 04.19 WIB

4. Malang
Imsak: 04.09 WIB
Subuh: 04.19 WIB

Baca Juga:

5. Kediri
Imsak: 04.11 WIB
Subuh: 04.21 WIB

6. Jember
Imsak: 04.04 WIB
Subuh: 04.14 WIB

Berikut jadwal imsak Surabaya dan beberapa daerah lainnya hari ini sesuai yang dicanangkan Kementerian Agama RI.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   jadwal imsak jadwal imsak Surabaya jadwal imsak sidoarjo jadwal imsak gresik jadwal imsak malang jadwal imsak kediri jadwal imsak jember jadwal imsak jombang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU