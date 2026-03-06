Angin Kencang Terjang Surabaya, 23 Pohon Tumbang dan 7 Bangunan Rusak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang menerjang Surabaya. BPBD mencatat 23 pohon tumbang dan tujuh bangunan rusak di sejumlah wilayah kota.

Cuaca ekstrem berupa hujan deras disertai angin kencang menerjang Surabaya pada Jumat (6/3) sore. Akibatnya, 23 pohon dilaporkan tumbang di sejumlah wilayah kota.

Kepala BPBD Kota Surabaya Irvan Widyanto mengatakan pohon tumbang tersebar di beberapa kecamatan.

“Total ada 23 pohon tumbang,” kata Irvan.

Wilayah yang terdampak di antaranya Wonocolo, Gubeng, Wiyung, hingga Jambangan. Selain pohon tumbang, angin kencang juga menyebabkan tujuh bangunan rusak.

Rinciannya, satu bangunan rusak di Kecamatan Tenggilis Mejoyo, lima bangunan di Kecamatan Gayungan, serta satu bangunan di kawasan Pagesangan. BPBD Surabaya langsung melakukan penanganan dan memberikan bantuan darurat kepada warga terdampak.

“BPBD memberikan bantuan terpal untuk menutup sementara bangunan rusak akibat angin kencang,” ujar Irvan.

Dari data BPBD, pohon tumbang terjadi di sejumlah ruas jalan utama, di antaranya Jalan Jemur Wonosari, Jalan Kertajaya, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raya Jemursari, hingga Jalan Dr Ir H Soekarno.