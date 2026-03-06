Ini Penyebab Kemacetan Panjang di Ahmad Yani Surabaya hingga Bundaran Waru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kemacetan terjadi di sepanjang Jalan A Yani hingga Bundaran Waru, Sidoarjo Jumat (6/3) malam. Kemacetan itu disebabkan oleh tiga tiga tiang listrik papan reklame yang roboh di Jalan Gilang, Kabupaten Sidoarjo.

Salah satu pengendara yang terjebak macet adalah Aprilia (23). Dia pulang dari Surabaya ke rumahnya di Gedangan Sidoarjo pukul 20.00 WIB, terapi hingga pukul 22.00 WIB, doa belum sampai rumah.

"Aku masih di jalan ini, dari jam 8 di Surabaya, sekarang jam 10 dan baru sampai perempatan Gedangan, dua jam di jalan, pokoknya jalanan chaos," ujarnya.

Biasanya April hanya butuh waktu sekitar 30 menit dari Surabaya ke rumahnya di Sidoarjo.

Sementara itu Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya mengatakan, kemacetan ini sudah terjadi saat Surabaya dan Sidoarjo diguyur hujan pada pukul 14.00 siang tadi.

Saat itu, ada papan reklame roboh di Kecamatan Taman yang kemudian berimbas pada kemacetan di sepanjang Jalan A Yani Surabaya hingga Waru.

Baca Juga: PLN Terjunkan Puluhan Personel Tangani Tiang Listrik Tumbang di Taman Sidoarjo

"Ada tiang listrik dan reklame roboh di Sidoarjo, saat evakuasi jalan ditutup total, jadi itu imbasnya ngekornya sampai ke A Yani," ungkap Galih.

Galih menyebut di sisi Surabaya kemacetan mulai terjadi di Jalan A Yani tepatnya bundaran Taman Pelangi. Kemacetan terus mengular hingga Bundaran Waru, Sidoarjo dan berimbas juga ke jalur Tol.