JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini PLN Terjunkan Puluhan Personel Tangani Tiang Listrik Tumbang di Taman Sidoarjo

PLN Terjunkan Puluhan Personel Tangani Tiang Listrik Tumbang di Taman Sidoarjo

Jumat, 06 Maret 2026 – 22:05 WIB
PLN Terjunkan Puluhan Personel Tangani Tiang Listrik Tumbang di Taman Sidoarjo - JPNN.com Jatim
Petugas PLN gerak cepat mengatasi tiang listrik yang ambruk di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/3/2026). (ANTARA/HO-PLN UID Jatim)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan Surabaya dan Sidoarjo setelah beberapa tiang listrik roboh akibat tertimpa papan reklame yang ambruk saat hujan deras disertai angin kencang, Jumat (6/3) sore.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Taman, Sidoarjo dan menyebabkan jaringan listrik terdampak serta arus lalu lintas tersendat di sejumlah titik.

PT PLN (Persero) pun langsung menerjunkan puluhan personel untuk melakukan penanganan di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Manajer PLN UP3 Surabaya Barat Chyntia Dewi Ariyani mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan pemulihan jaringan listrik yang terdampak.

“PLN gerak cepat dengan menerjunkan personel untuk melakukan pemulihan,” ujar Chyntia di Surabaya.

Sebanyak 63 personel diterjunkan untuk mengamankan tiang listrik dan jaringan yang rusak akibat insiden tersebut.

Baca Juga:

Menurut Chyntia, beberapa pelanggan sempat mengalami pemadaman listrik sehingga PLN melakukan manuver jaringan ke penyulang lain untuk mempercepat proses penormalan.

“Upaya penormalan meliputi lokalisir gardu terdampak, rekonstruksi gardu untuk penormalan hingga perbaikan tiang patah yang terdampak,” katanya.

Reklame roboh akibat hujan dan angin kencang menimpa tiang listrik di Taman Sidoarjo dan memicu kemacetan parah di sejumlah ruas jalan Surabaya-Sidoarjo.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   tiang listrik roboh tiang listrik tumbang kemacetan surabaya-sidoarjo PLN PLN UP3

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU