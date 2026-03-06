PLN Terjunkan Puluhan Personel Tangani Tiang Listrik di Taman Sidoarjo

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan Surabaya dan Sidoarjo setelah beberapa tiang listrik roboh akibat tertimpa papan reklame yang ambruk saat hujan deras disertai angin kencang, Jumat (6/3) sore.

Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Taman, Sidoarjo dan menyebabkan jaringan listrik terdampak serta arus lalu lintas tersendat di sejumlah titik.

PT PLN (Persero) pun langsung menerjunkan puluhan personel untuk melakukan penanganan di lokasi kejadian.

Manajer PLN UP3 Surabaya Barat Chyntia Dewi Ariyani mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan pemulihan jaringan listrik yang terdampak.

“PLN gerak cepat dengan menerjunkan personel untuk melakukan pemulihan,” ujar Chyntia di Surabaya.

Sebanyak 63 personel diterjunkan untuk mengamankan tiang listrik dan jaringan yang rusak akibat insiden tersebut.

Menurut Chyntia, beberapa pelanggan sempat mengalami pemadaman listrik sehingga PLN melakukan manuver jaringan ke penyulang lain untuk mempercepat proses penormalan.

“Upaya penormalan meliputi lokalisir gardu terdampak, rekonstruksi gardu untuk penormalan hingga perbaikan tiang patah yang terdampak,” katanya.