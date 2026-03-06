Lalu Lintas Lumpuh! Tiang Listrik Tumbang Picu Macet Panjang Surabaya–Sidoarjo

JPNN.com

Jumat, 06 Maret 2026 – 21:00 WIB
Situasi jalan tol Surabaya arah exit Jambangan dan exit Waru, yang mengalami kemacetan imbas ambruknya tiga tiang listrik akibat angin kencang yang melanda Sidoarjo dan Surabaya pada Jumat (6/3/2026). (ANTARA/Fahmi Alfian)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Kemacetan parah terjadi di sejumlah ruas jalan di Sidoarjo dan Surabaya setelah tiga tiang listrik dan sebuah papan reklame tumbang di Jalan Raya Kedung Turi, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jumat (6/3) sore.

Akibat kejadian itu, arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Sidoarjo dan Mojokerto tersendat cukup panjang.

Kepala Unit Lalu Lintas Polsek Taman Sidoarjo Herry Nurcahyo mengatakan petugas saat ini masih melakukan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik kemacetan.

“Kami mengimbau pengguna jalan untuk mengambil jalur alternatif lain,” kata Herry di Sidoarjo

Dia menambahkan petugas terkait juga masih melakukan proses evakuasi terhadap tiang listrik dan papan reklame yang ambruk tersebut.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kemacetan panjang terjadi dari arah Krian, Sidoarjo menuju Surabaya yang melewati lokasi kejadian di Kecamatan Taman. Kepadatan kendaraan baru mulai terurai setelah kawasan Bundaran Waru.

Sementara itu, arus lalu lintas dari arah Sidoarjo menuju Surabaya juga mengalami kepadatan sejak Jalan Raya Buduran hingga Bundaran Waru.

Dampak kemacetan bahkan meluas hingga sejumlah wilayah di Surabaya yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Taman.

Kemacetan parah terjadi di Surabaya dan Sidoarjo setelah tiga tiang listrik dan papan reklame tumbang di Jalan Kedung Turi, Kecamatan Taman.
