MUFWAY 2026 Hadirkan Puluhan Desainer, Transaksi Ditarget Tembus Rp3 Miliar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Event fashion muslim MUFWAY kembali digelar untuk keenam kalinya dengan melibatkan puluhan desainer busana muslim dari berbagai daerah.

Founder MUFWAY Dian Apriliana Dewi mengatakan ajang ini dihadirkan untuk memberi ruang sekaligus mengapresiasi pelaku industri fashion muslim dan modest fashion agar terus berkarya.

“Event MUFWAY ini sudah tahun ke-6. Tujuannya untuk memberi kesempatan kepada pelaku bisnis dan industri fashion, khususnya busana muslim dan modest fashion, agar tetap aktif dan bisa menampilkan karya terbaik,” kata Dian, Jumat (6/3).

Menurutnya, industri busana muslim Indonesia memiliki potensi besar, bahkan di Indonesia disebut sebagai negara ketiga di dunia dalam produksi busana muslim.

Karena itu, kata dia, berbagai pihak perlu memberikan dukungan, terutama bagi pelaku UMKM di sektor fashion muslim.

“Sebagai negara ketiga dalam produksi busana muslim dunia, kita juga harus ikut mendukung. Terutama untuk UMKM yang bergerak di bisnis busana muslim,” ujarnya.

Dian menyebut setiap tahun jumlah peserta MUFWAY terus bertambah. Hal itu menunjukkan bahwa industri fashion muslim di Tanah Air masih sangat berkembang.

Pada penyelenggaraan tahun ini, terdapat 19 desainer yang ikut serta dalam pameran. Selain itu, digelar peragaan busana desainer anak-anak yang melibatkan sekitar 30 peserta.