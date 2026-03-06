JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Mudik Lebih Mudah, Untag Surabaya Siapkan Transportasi Gratis ke Terminal Purabaya

Mudik Lebih Mudah, Untag Surabaya Siapkan Transportasi Gratis ke Terminal Purabaya

Jumat, 06 Maret 2026 – 19:27 WIB
Mudik Lebih Mudah, Untag Surabaya Siapkan Transportasi Gratis ke Terminal Purabaya - JPNN.com Jatim
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyediakan program antar mudik gratis menuju Terminal Purabaya bagi mahasiswa, dosen, dan warga sekitar kampus menjelang Lebaran 2026. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut libur Lebaran 2026, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kembali menghadirkan program antar mudik gratis menuju Terminal Purabaya.

Program tersebut disiapkan untuk membantu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga warga sekitar kampus agar dapat memulai perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman.

Layanan transportasi ini juga ditujukan bagi mahasiswa perantau yang membutuhkan akses awal menuju terminal utama di Surabaya. 

Baca Juga:

Keberangkatan dijadwalkan dalam dua tahap, yakni Selasa, 10 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB, serta Selasa, 17 Maret 2026 pukul 07.00 WIB dan 15.00 WIB.

Seluruh peserta akan berkumpul di Ruang Ing. Soekonjono sebelum diberangkatkan bersama menuju Terminal Purabaya menggunakan armada yang disiapkan kampus.

Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Supangat mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian kampus terhadap kebutuhan mobilitas civitas akademika menjelang Hari Raya Idulfitri.

Baca Juga:

“Program antar mudik ini kami hadirkan agar perjalanan pulang kampung bagi civitas akademika dapat berlangsung aman, nyaman, dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Supangat

Menurutnya, titik keberangkatan dari area kampus dipilih agar peserta tidak kesulitan mencari transportasi menuju terminal.

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya menyediakan program antar mudik gratis menuju Terminal Purabaya bagi mahasiswa, dosen, dan warga sekitar kampus.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   untag surabaya mudik gratis mudik gratis untag surabaya mudik mahasiswa surabaya Terminal Purabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU