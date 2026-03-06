Mudik Lebih Mudah, Untag Surabaya Siapkan Transportasi Gratis ke Terminal Purabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menyambut libur Lebaran 2026, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya kembali menghadirkan program antar mudik gratis menuju Terminal Purabaya.

Program tersebut disiapkan untuk membantu mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga warga sekitar kampus agar dapat memulai perjalanan mudik dengan lebih aman dan nyaman.

Layanan transportasi ini juga ditujukan bagi mahasiswa perantau yang membutuhkan akses awal menuju terminal utama di Surabaya.

Keberangkatan dijadwalkan dalam dua tahap, yakni Selasa, 10 Maret 2026 pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB, serta Selasa, 17 Maret 2026 pukul 07.00 WIB dan 15.00 WIB.

Seluruh peserta akan berkumpul di Ruang Ing. Soekonjono sebelum diberangkatkan bersama menuju Terminal Purabaya menggunakan armada yang disiapkan kampus.

Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Supangat mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian kampus terhadap kebutuhan mobilitas civitas akademika menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Program antar mudik ini kami hadirkan agar perjalanan pulang kampung bagi civitas akademika dapat berlangsung aman, nyaman, dan terkoordinasi dengan baik,” ujar Supangat

Menurutnya, titik keberangkatan dari area kampus dipilih agar peserta tidak kesulitan mencari transportasi menuju terminal.