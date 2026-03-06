JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tertimpa Bangunan Setinggi 15 Meter, Warga Wiyung Meninggal Dunia

Tertimpa Bangunan Setinggi 15 Meter, Warga Wiyung Meninggal Dunia

Jumat, 06 Maret 2026 – 20:22 WIB
Tertimpa Bangunan Setinggi 15 Meter, Warga Wiyung Meninggal Dunia - JPNN.com Jatim
Seorang perempuan dilaporkan tertimpa bangunan balkon di Kebraon. Foto: Dok. 112 Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang perempuan berinisial L (46) warga Wiyung dilaporkan tertimpa bangunan balkon setinggi 15 meter di Jalan Kebraon Indah Permai, bersama motor Honda Beat miliknya, Jumat (6/3).

Insiden yang terjadi pukul 14.12 itu membuat L meninggal dunia saat dibawa ke RS Siti Khadijah.

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda menyampaikan setelah mendapat laporan tersebut, petugas langsung mengevakuasi korban.

Baca Juga:

"BPBD kota Surabaya dan TGC Dukuh Pakis tiba di lokasi lanjut penanganan terhadap pasien," kata Linda.

Setelah di lakukan pengecekan oleh TGC Dukuh Pakis Sebagai pasien langsung dirujuk ke RS Siti Khodijah dan didampingi keluarga.

Akibat kejadian itu, korban mengalami cedera otak berat, patah kaki kaki kiri dan patah tangan kanan.

Baca Juga:

"Kondisi terkahir korban MD di RS Siti Khadijah," katanya.

Sementara itu, kendaraan roda dibawa ke Kelurahan Balas Klumprik oleh pihak kelurahan.

Perempuan asal Wiyung dilaporkan meninggal dunia setelah tertimpa bangunan balkon setinggi 15 meter
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   BPBD Surabaya tertimpa bangunan insiden tertimpa balkon Jalan Kebraon tertimpa bangunan kebraon

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU