Tertimpa Bangunan Setinggi 15 Meter, Warga Wiyung Meninggal Dunia

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang perempuan berinisial L (46) warga Wiyung dilaporkan tertimpa bangunan balkon setinggi 15 meter di Jalan Kebraon Indah Permai, bersama motor Honda Beat miliknya, Jumat (6/3).

Insiden yang terjadi pukul 14.12 itu membuat L meninggal dunia saat dibawa ke RS Siti Khadijah.

Kabid Darlog BPBD Kota Surabaya Linda menyampaikan setelah mendapat laporan tersebut, petugas langsung mengevakuasi korban.

"BPBD kota Surabaya dan TGC Dukuh Pakis tiba di lokasi lanjut penanganan terhadap pasien," kata Linda.

Setelah di lakukan pengecekan oleh TGC Dukuh Pakis Sebagai pasien langsung dirujuk ke RS Siti Khodijah dan didampingi keluarga.

Akibat kejadian itu, korban mengalami cedera otak berat, patah kaki kaki kiri dan patah tangan kanan.

"Kondisi terkahir korban MD di RS Siti Khadijah," katanya.

Sementara itu, kendaraan roda dibawa ke Kelurahan Balas Klumprik oleh pihak kelurahan.