Daihatsu Hadirkan Program DAIFIT 2026, Beli Mobil Berkesempatan Dapat Hadiah Umrah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Astra International Tbk melalui divisi Daihatsu Sales Operation kembali menghadirkan program DAIFIT (Daihatsu Idul Fitri) bagi masyarakat yang ingin membeli kendaraan Daihatsu.

Program ini berlaku untuk pembelian mobil Daihatsu selama periode 1 Februari hingga 30 April 2026.

Marketing & CR Division Head PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation Tri Mulyono mengatakan program DAIFIT kini memasuki tahun keempat penyelenggaraan.

Menurut dia, program tersebut menjadi bentuk komitmen Daihatsu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam memiliki kendaraan sekaligus menghadirkan apresiasi bagi pelanggan setia.

“Astra Daihatsu kembali menghadirkan program DAIFIT yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memenangkan hadiah perjalanan umrah bagi sembilan orang pemenang,” kata Tri Mulyono.

Dia menjelaskan, sejak pertama kali digelar pada 2023 hingga 2025, program tersebut telah memberangkatkan 27 pelanggan Daihatsu ke Tanah Suci.

Pada penyelenggaraan tahun ini, Daihatsu kembali membuka kesempatan serupa bagi pelanggan yang membeli mobil selama periode program berlangsung.

Tak hanya menghadirkan hadiah umrah, program ini juga menawarkan berbagai kemudahan bagi konsumen dalam memiliki kendaraan Daihatsu.