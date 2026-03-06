JPNN.com

Jumat, 06 Maret 2026 – 18:40 WIB
Pertamina Pastikan Stok BBM di Jember Aman Selama Ramadan, Warga Diminta Tak Panik - JPNN.com Jatim
Antrean panjang warga membeli BBM di SPBU Jalan Ahmad Yani pada Jumat (6/3/2026) akibat isu kelangkaan BBM. ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - PT Pertamina Patra Niaga memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Jember, Jawa Timur aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga Lebaran 2026.

Masyarakat diminta tidak melakukan aksi borong yang justru memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Pantauan di lapangan, antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Jember hingga Jumat pagi. Kondisi itu dipicu kepanikan warga setelah beredar isu kelangkaan BBM di media sosial.

Sales Branch Manager Wilayah II Pertamina Patra Niaga, Andi Reza Ramadhan, memastikan seluruh SPBU di Jember beroperasi normal tanpa pengurangan penyaluran BBM.

“Pada prinsipnya seluruh SPBU di Jember beroperasi normal dan tidak ada pengurangan penyaluran BBM,” kata Andi Reza dalam keterangannya, Jumat (6/3).

Dia menjelaskan penyaluran BBM di wilayah tersebut berjalan lancar sehingga masyarakat diminta tidak panik dan tidak membeli secara berlebihan.

Menurutnya, stok BBM di Jember bahkan tergolong sangat mencukupi.

“Kuota Pertalite mencapai 584 ton dan Pertamax 279 ton, sehingga stok sangat aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pertamina memastikan stok BBM di Jember aman selama Ramadan hingga Lebaran 2026.
Sumber Antara
