Isu BBM Langka Bikin Panik Warga Jember, Bupati Pastikan Stok Melimpah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Bupati Jember Muhammad Fawait mengimbau masyarakat tidak panik membeli bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan. Pemkab memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan distribusinya berjalan lancar.

Imbauan tersebut disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jember sejak Kamis (5/3) sore hingga Jumat pagi.

Antrean terjadi karena beredarnya isu kelangkaan BBM yang dikaitkan dengan ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah.

“Menanggapi keresahan masyarakat terkait isu kelangkaan BBM akibat kondisi geopolitik di Timur Tengah, kami langsung menggelar rapat pada Kamis malam bersama Pertamina dan Hiswana Migas secara daring,” kata Fawait dalam keterangannya, Jumat (6/3).

Bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu menggelar rapat daring setelah kembali dari ibadah umrah. Saat ini dia masih berada di Surabaya untuk melakukan koordinasi bersama SBM Pertamina Jember, Ketua DPC Hiswana Migas, Penjabat Sekda, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Menurutnya, berdasarkan data dari Pertamina, stok BBM untuk wilayah Jember masih sangat mencukupi.

“Kami menyadari adanya kekhawatiran masyarakat akibat konflik internasional yang mengganggu jalur logistik global. Namun, berdasarkan data dari Pertamina, stok BBM di Jember sangat mencukupi,” ujarnya.

Dia menegaskan kondisi saat ini jauh berbeda dengan beberapa bulan lalu ketika pasokan BBM sempat terkendala cuaca buruk dan pembangunan infrastruktur.