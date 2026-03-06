JPNN.com

Antrean BBM di Jember Mengular hingga 150 Meter, Warga Panik Borong Pertalite

Jumat, 06 Maret 2026 – 16:40 WIB
Antrean panjang warga membeli BBM di SPBU Jalan Ahmad Yani pada Jumat (6/3/2026) akibat isu kelangkaan BBM. ANTARA/Zumrotun Solichah

jatim.jpnn.com, JEMBER - Antrean panjang kendaraan roda dua maupun roda empat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) masih terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Jember, Jumat (6/3).

Sejumlah warga mengaku terpaksa mengantre karena BBM kendaraan mereka sudah habis.

Salah satunya Yuliati Ningsih, warga Kecamatan Kaliwates. Ia mengatakan antrean panjang sudah terlihat sejak pagi di SPBU Tegalbesar.

“Saya terpaksa mengantre di SPBU karena BBM sepeda motor saya memang sudah habis,” katanya.

Menurut Yuliati, kondisi antrean tersebut berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya yang masih terbilang normal.

“Saya menyayangkan kepanikan masyarakat yang melakukan aksi borong BBM hingga menyebabkan antrean panjang di SPBU Tegalbesar mencapai 150 meter lebih. Mudah-mudahan kondisi ini segera berakhir,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan Hamidah yang mengantre di SPBU Ahmad Yani. Ia mengaku terkejut melihat antrean panjang saat hendak membeli BBM.

“Biasanya saya beli BBM tiga hari sekali untuk kebutuhan mengantar dan menjemput anak sekolah. Saya juga kaget kok antreannya panjang sekali, padahal biasanya normal,” katanya.

Warga Jember mengantre panjang di SPBU setelah muncul isu kelangkaan BBM. Pemkab dan Pertamina memastikan stok tetap melimpah.
Sumber Antara
