Warga Morokrembangan Surabaya Geger, Ular Piton 2,5 Meter Ditemukan di Gorong-gorong

Jumat, 06 Maret 2026 – 16:10 WIB
Jumat, 06 Maret 2026 – 16:10 WIB
Petugas DPKP Surabaya saat mengevakuasi ular piton sepanjang 2,5 meter di Morokrembangan, Surabaya, (6/3). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Jalan Gadukan Timur, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya digegerkan dengan penemuan seekor ular piton berukuran besar, Jumat (6/3) dini hari.

Reptil sepanjang sekitar 2,5 meter itu ditemukan bersembunyi di dalam gorong-gorong di sekitar permukiman warga.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya M Rokhim mengatakan laporan penemuan ular diterima petugas sekitar pukul 04.05 WIB.

“Petugas menerima laporan adanya ular di kawasan Jalan Gadukan Timur 106 C, Morokrembangan,” kata Rokhim.

Setelah menerima laporan tersebut, satu unit tempur dari Rayon 1 Pasar Turi langsung diberangkatkan ke lokasi pada pukul 04.06 WIB.

Petugas Damkar tiba di lokasi sekitar pukul 04.11 WIB dan segera melakukan koordinasi dengan warga sebelum melakukan evakuasi.

Saat proses penanganan, petugas menemukan ular piton tersebut berada di dalam gorong-gorong di sekitar rumah warga.

Dengan menggunakan peralatan khusus, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular tersebut tanpa menimbulkan korban.

Warga Morokrembangan Surabaya geger setelah ular piton sepanjang 2,5 meter ditemukan di gorong-gorong permukiman dan dievakuasi petugas Damkar.
