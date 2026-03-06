Polisi Ungkap Dugaan Sementara Penyebab KA Blambangan Ekspres Tabrak Truk di Leces

JPNN.com

Jumat, 06 Maret 2026 – 15:17 WIB
KA Blambangan Ekspres menabrak truk di Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jumat (6/3) dini hari. Foto: Dok. KAI Daop 9 Jember

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Sat Lantas Polres Probolinggo masih mendalami penyebab kecelakaan KA Blambangan Ekspres relasi Surabaya Pasar Turi–Ketapang di Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jumat (6/3) dini hari.

Kasat Lantas Polres Probolinggo Safiq Jundhira Zulkarnaen menyebut dugaan sementara penyebab kecelakaan karena  palang pintu perlintasan tidak tertutup saat kereta melintas.

“Diduga palang pintu tidak tertutup sehingga di waktu bersamaan ada truk dari timur ke barat yang melintas dan tidak melihat sehingga bagian belakang truk tertabrak,” kata Safiq.

Meski demikian, pihaknya masih mendalami dan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahu secara pasti penyebab kecelakaan tersebut.

"Kami masih melakukan pemeriksaan," jelasnya.

Menurut Safiq, insiden ini menyebabkan masinis dan asisten masinis mengalami luka berat. Bahkan masinis sempat terjepit di dalam kabin kereta sebelum akhirnya berhasil dievakuasi oleh warga dan petugas.

Keduanya langsung dilarikan ke RSUD dr Mochammad Saleh untuk mendapatkan penanganan medis.

“Sudah ditangani medis di RSUD dr Mochammad Saleh Kota Probolinggo,” jelasnya.

Dugaan sementara penyebab kecelakaan KA Blambangan Ekspres tabrak truk di Leces Probolinggo
