KA Blambangan Ekspres Hantam Truk di Leces, Masinis Terjepit di Lokomotif

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Kecelakaan KA 147 Blambangan Ekspres relasi Surabaya Pasar Turi–Ketapang yang menabrak truk di perlintasan kereta api Desa Jorongan, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Jumat (6/3) dini hari menyebabkan masinis dan asisten mengalami luka berat.

Kasat Lantas Polres Probolinggo Safiq Jundhira Zulkarnaen menjelaskan insiden itu membuat masinn sempat terjepit di dalam kabin kereta sebelum akhirnya berhasil dievakuasi oleh warga dan petugas.

Keduanya langsung dilarikan ke RSUD dr Mochammad Saleh untuk mendapatkan penanganan medis.

“Sudah ditangani medis di RSUD dr Mochammad Saleh Kota Probolinggo,” jelasnya.

Safiq menyebut dugaan sementara terjadinya kecelakaan tersebut karena palang pintu perlintasan tidak tertutup saat kereta melintas.

“Diduga palang pintu tidak tertutup sehingga di waktu bersamaan ada truk dari timur ke barat yang melintas dan tidak melihat sehingga bagian belakang truk tertabrak,” kata Safiq.

Meski demikian, Safiq menyatakan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.

"Kami masih melakukan pemeriksaan," katanya.