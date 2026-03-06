KA Blambangan Ekspres Tabrak Truk di Probolinggo, Perjalanan Sempat Terganggu

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Sebuah truk tertemper Kereta Api 147 Blambangan Ekspres relasi Surabaya Pasar Turi–Ketapang di perlintasan sebidang wilayah Kabupaten Probolinggo, Jumat (6/3) dini hari.

Insiden itu kereta mengalami Berhenti Luar Biasa (BLB) karena lokomotif mengalami kerusakan.

Manager Hukum dan Humas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro menyebut peristiwa itu terjadi pukul 00.49 WIB di Km 109+2 petak jalan antara Stasiun Probolinggo–Leces.

Bermula saat KA Blambangan Ekspres melintas di perlintasan sebidang JPL 13 yang merupakan perlintasan resmi terjaga di Km 109+860. Saat itu, lokomotif kereta tertemper truk yang berada di jalur rel.

“Lokomotif CC 201 83 53 yang menarik KA Blambangan Ekspres mengalami kerusakan sehingga perjalanan kereta tidak dapat langsung dilanjutkan,” ujar Cahyo.

Kejadian tersebut memaksa rangkaian kereta berhenti di jalur lintas utama. Untuk penanganan darurat, tim operasional KAI Daop 9 Jember langsung dikerahkan ke lokasi dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Rangkaian KA Blambangan Ekspres kemudian ditarik mundur menuju Stasiun Probolinggo menggunakan lokomotif penolong guna mengamankan jalur perjalanan kereta.

Beruntung, seluruh penumpang dalam kondisi selamat. KAI memastikan perjalanan mereka tetap berlanjut dengan memindahkan penumpang ke KA Wijaya Kusuma yang melintas menuju Stasiun Ketapang.