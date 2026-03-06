Citicon Gandeng Bapas Surabaya Latih Eks Warga Binaan Jadi Tukang Profesional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Citicon Nusantara Industries melakukan penandatanganan kerja sama pelatihan pertukangan dasar dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya, Selasa (3/3). Program yang telah memasuki tahun keempat ini difokuskan pada pembekalan keterampilan konstruksi bagi klien Bapas yang akan kembali ke tengah masyarakat.

Para peserta dibekali keterampilan pertukangan dasar agar memiliki kompetensi teknis sebagai modal kemandirian ekonomi, baik melalui jalur wirausaha maupun bekerja di sektor konstruksi.

Perwakilan PT Citicon Nusantara Industries, Cipto Prabowo Atmojo, mengatakan perusahaan tidak hanya memposisikan diri sebagai produsen bahan bangunan, tetapi juga sebagai pelopor edukasi konstruksi di Indonesia.

Menurutnya, Citicon secara aktif memberikan edukasi terkait solusi dinding ringan melalui berbagai kanal, mulai dari media digital hingga pelatihan langsung dengan metode pembelajaran aplikatif.

“Pelatihan bagi klien Bapas Kelas I Surabaya ini merupakan bagian dari program edukasi berkelanjutan perusahaan untuk mendorong terciptanya ekosistem konstruksi yang lebih berkualitas dan inklusif,” ujar Cipto dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3).

Sementara itu, Kepala Bapas Kelas I Surabaya Surakhmat menyampaikan pelatihan pertukangan dari Citicon sangat membantu proses pembinaan klien Bapas yang sedang menjalani masa reintegrasi sosial.

Menurutnya, kegiatan tersebut mampu meningkatkan motivasi belajar sekaligus membuka peluang profesi baru bagi para klien.

“Kami sangat terbantu dengan adanya pelatihan pertukangan dari Citicon. Klien kami menjadi lebih termotivasi belajar dan berminat menekuni profesi pertukangan setelah menyelesaikan proses hukum,” kata Surakhmat.