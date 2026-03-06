AHY Apresiasi Peran LDII dalam Pengembangan Pendidikan dan Dakwah

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan menjadi kunci utama dalam menentukan masa depan Indonesia.

Hal itu disampaikan AHY saat menjadi pembicara dalam acara kuliah umum, santunan anak yatim, pembagian sembako, dan buka bersama di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Jakarta, Kamis (5/3).

Menurut AHY, meskipun Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, kemajuan bangsa tetap sangat bergantung pada kualitas manusianya.

“Walaupun Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, masa depan bangsa tetap ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Saya melihat LDII memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengembangan pendidikan serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan kontribusi bagi bangsa,” ujar AHY.

Dia juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara ulama dan umaro menjadi kunci dalam mencari solusi atas berbagai persoalan bangsa sekaligus menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

“Saya rasa banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Indonesia adalah negara besar dan sangat majemuk. Dunia saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Apa yang terjadi di Timur Tengah membuat kita harus lebih bersyukur karena Indonesia masih dalam keadaan damai,” katanya.

Namun AHY mengingatkan kondisi damai tersebut tidak boleh dianggap akan berlangsung selamanya. Karena itu, menurut dia, persatuan dan kerja sama seluruh elemen bangsa harus terus dijaga.