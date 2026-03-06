Cuaca Malang Hari ini, Pagi dan Siang Gerimis Hingga Hujan Lebat Sore-Malam Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (6/3) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya Bantur, Donomulyo, Gedangan, Kalipare, Kromengan, Pagak, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, dan Tirtoyudo cerah hingga hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya hujan lebat disertai petir.

Siang dan sore gerimis mengguyur Kasembon dan Sumberpucung. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.