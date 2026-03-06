Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Hingga Malam Kawasan Berikut Bakal Diguyur Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (6/3).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur Asem Rowo, Benowo, Bubutan, Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Sukolilo, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Asem Rowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Gunung Anyar, Jambangan, Karang Pilang, Rungkut, Sambikerep, Sawahan, Sukolilo, Sukomanunggal, Tandes, Tegalsari, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27-28 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)