Cuaca Jawa Timur 6 Maret 2026, Pagi-Malam Sejumlah Wilayah Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (6/3).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Madiun, Magetan, Malang, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah hingga hujan ringan atau gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Madiun, Magetan, Malang, Probolinggo, dan Sidoarjo.Wilayah lainnya cerah gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Jombang, Kota Probolinggo, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Jombang. Gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kota Surabaya, Lamongan, Ngawi, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27-42 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)