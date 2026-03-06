Kasir Pintar Ajak Siswa SD di Sidoarjo Belajar Bisnis Lewat Market Day Competition

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Perusahaan teknologi kasir digital Kasir Pintar menginisiasi program Market Day Competition: Young Entrepreneurs Day untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sekaligus meningkatkan literasi keuangan digital sejak dini di kalangan pelajar.

Program ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada siswa sekolah dasar dalam menjalankan usaha kecil secara berkelompok. Para siswa juga dilatih melakukan pencatatan transaksi secara digital serta menanamkan nilai kewirausahaan seperti kreativitas, tanggung jawab, dan kerja sama tim.

Kegiatan tersebut digelar bekerja sama dengan SD Khazanah Ilmu Sidoarjo sebagai bagian dari edukasi literasi keuangan kepada pelajar.

Sebanyak 20 kelas dari tingkat 1 hingga kelas 6 mengikuti kegiatan tersebut. Masing-masing kelas membentuk tim usaha kecil untuk berpartisipasi dalam aktivitas Market Day di lingkungan sekolah.

Dalam kompetisi ini, para siswa diajak memahami proses dasar menjalankan usaha. Mulai dari membuat konsep bisnis, merencanakan produk, menentukan harga, hingga melakukan pencatatan transaksi yang menjadi fokus utama penilaian.

Partnership Kasir Pintar Nessa Faridha mengatakan literasi keuangan yang diperkenalkan dalam kegiatan ini bukan sekadar mengejar keuntungan.

“Literasi keuangan yang kami kenalkan bukan tentang seberapa besar keuntungan yang didapat hari ini, tetapi bagaimana anak-anak memahami transparansi data transaksi dan disiplin dalam mengelola usaha,” kata Nessa.

Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar perkembangan usaha bisa dipantau secara terukur di masa depan.