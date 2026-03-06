JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polisi Tewas dalam Kecelakaan di Ngawi, Motor Ditabrak Mobil Saat Salip Truk

Polisi Tewas dalam Kecelakaan di Ngawi, Motor Ditabrak Mobil Saat Salip Truk

Jumat, 06 Maret 2026 – 06:00 WIB
Polisi Tewas dalam Kecelakaan di Ngawi, Motor Ditabrak Mobil Saat Salip Truk - JPNN.com Jatim
Kondisi motor milik anggota polisi setelah kecelakaan dengan mobil di Jalan Raya Ngawi-Mantingan, Ngawi, Kamis (5/3). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Ngawi–Mantingan KM 7–8, masuk wilayah Desa Kebon, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Kamis (5/3) pagi.

Insiden itu terjadi antara pengendara sepeda motor bernomor polisi AE 6062 JJ yang dikemudikan oleh seroang anggota Polisi Briptu Dennis Irfan Ghazali (29) dengan sebuah mobil.

Kasat Lantas Polres AKP Yuliana Plantika menyebut kecelakaan itu membuat anggota polisi meninggal dunia di lokasi kejadian.

Baca Juga:

Kejadian itu bermula saat korban melaju dari arah barat ke timur dan dihantam mobil Wuling berpelat nomor B 2587 KOO yang dikemudikan Marsudi, 45, yang melaju dari arah berlawanan, yakni timur ke barat.

Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, pengemudi mobil Wuling berupaya mendahului kendaraan roda enam yang berada di depannya.

Namun, diduga karena kurang berhati-hati dan jarak sudah terlalu dekat, mobil tersebut masuk ke jalur berlawanan dan bertabrakan dengan sepeda motor korban.

Baca Juga:

“Terjadi benturan antara bagian depan kanan mobil dengan bagian depan sepeda motor,” ujar Yuliana.

Benturan keras tersebut menyebabkan korban mengalami luka parah, antara lain robek pada dahi, patah tulang hidung, robek pada pipi, pendarahan dari hidung, serta patah tulang tangan kanan. Korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Seorang anggota polisi Briptu Dennis Irfan Ghazali tewas setelah motor yang dikendarainya ditabrak mobil Wuling yang diduga menyalip kendaraan roda enam.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Ngawi kecelakaan maut Ngawi anggota polisi tewas kecelakaan polisi tewas kecelakaan kecelakaan maut

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU