Cuaca Ekstrem di Banyuwangi, 57 Rumah Rusak dan Jalan Nasional Terganggu

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Cuaca ekstrem berupa angin kencang melanda wilayah Banyuwangi, Kamis (5/3). Akibatnya, pohon tumbang di sedikitnya 13 titik dan sempat mengganggu arus lalu lintas.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi Partana mengatakan angin kencang mulai terjadi sekitar pukul 09.00 WIB.

"Salah satunya terjadi di ruas jalan nasional Kabat-Banyuwangi, pohon trembesi tumbang dan sempat mengganggu lalu lintas di ruas jalan nasional. Jalur nasional sempat terganggu, buka tutup, dan penanganan sudah kami lakukan, tidak sampai satu jam, tim berhasil membersihkan pohon tumbang tersebut," ujar Partana, Kamis (5/3).

Dia menjelaskan jalur nasional tersebut sempat diberlakukan sistem buka-tutup saat proses pembersihan dilakukan petugas.

Penanganan tidak sampai satu jam. Tim berhasil membersihkan pohon tumbang sehingga arus lalu lintas kembali normal.

Selain di jalur nasional Kabat–Banyuwangi, pohon tumbang juga terjadi di sejumlah titik lain, seperti di depan SMK Muhammadiyah Genteng, depan Universitas Islam Ibrahimy, serta di jalur nasional Genteng–Jember.

"Di Pesanggaran juga terjadi pohon tumbang, tim sudah kami bagi untuk melakukan penanganan pohon tumbang," katanya.

Sehari sebelumnya, Rabu (4/3) malam, hujan lebat disertai angin kencang juga melanda sejumlah wilayah Banyuwangi.