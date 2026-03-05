JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Pasar Rakyat Ramadan EcoFest UMSURA Jadi Ajang UMKM dan Silaturahmi

Pasar Rakyat Ramadan EcoFest UMSURA Jadi Ajang UMKM dan Silaturahmi

Kamis, 05 Maret 2026 – 21:35 WIB
Pasar Rakyat Ramadan EcoFest UMSURA Jadi Ajang UMKM dan Silaturahmi - JPNN.com Jatim
Ratusan warga memadati Pasar Rakyat Ramadan EcoFest yang digelar UMSURA. Sebanyak 54 UMKM meramaikan kegiatan bernuansa ramah lingkungan itu. Foto: Humas UMSURA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan warga yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat sekitar memadati kegiatan Pasar Rakyat Ramadan EcoFest yang digelar Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) dalam rangka Milad ke-42.

Kegiatan ini menjadi ruang temu ekonomi kerakyatan sekaligus ajang kebersamaan warga kampus dengan masyarakat sekitar dalam suasana Ramadan.

Pasar Rakyat Ramadan EcoFest dikemas dengan konsep ramah lingkungan dengan mengusung semangat 'belanja berkah dan cinta bumi'. 

Baca Juga:

Seluruh elemen kampus mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa hingga masyarakat umum dilibatkan untuk mendukung penguatan ekonomi lokal, khususnya pelaku UMKM.

Sebanyak 54 tenant UMKM dari berbagai sektor turut meramaikan kegiatan tersebut.

Tenant dibagi dalam beberapa zona, di antaranya Zona Takjil dan Menu Berkah yang menyediakan makanan dan minuman sehat dengan upaya meminimalkan penggunaan plastik.

Baca Juga:

Selain itu ada Zona UMKM Hijau yang menghadirkan produk kerajinan daur ulang, produk lokal ramah lingkungan hingga produk kecantikan.

Pengunjung juga dapat menikmati Zona Inspirasi Ramadan yang menampilkan panggung mini musik religi oleh Sunbeam Band, photobooth bertema 'Ramadan Cinta Bumi' , serta photobox keluarga.

Ratusan warga memadati Pasar Rakyat Ramadan EcoFest yang digelar UMSURA. Sebanyak 54 UMKM meramaikan kegiatan bernuansa ramah lingkungan itu.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pasar rakyat ramadan EcoFest UMSURA UMSURA bazar umkm UMKM

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU