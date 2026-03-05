Pasar Rakyat Ramadan EcoFest UMSURA Jadi Ajang UMKM dan Silaturahmi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ratusan warga yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan masyarakat sekitar memadati kegiatan Pasar Rakyat Ramadan EcoFest yang digelar Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) dalam rangka Milad ke-42.

Kegiatan ini menjadi ruang temu ekonomi kerakyatan sekaligus ajang kebersamaan warga kampus dengan masyarakat sekitar dalam suasana Ramadan.

Pasar Rakyat Ramadan EcoFest dikemas dengan konsep ramah lingkungan dengan mengusung semangat 'belanja berkah dan cinta bumi'.

Seluruh elemen kampus mulai dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa hingga masyarakat umum dilibatkan untuk mendukung penguatan ekonomi lokal, khususnya pelaku UMKM.

Sebanyak 54 tenant UMKM dari berbagai sektor turut meramaikan kegiatan tersebut.

Tenant dibagi dalam beberapa zona, di antaranya Zona Takjil dan Menu Berkah yang menyediakan makanan dan minuman sehat dengan upaya meminimalkan penggunaan plastik.

Selain itu ada Zona UMKM Hijau yang menghadirkan produk kerajinan daur ulang, produk lokal ramah lingkungan hingga produk kecantikan.

Pengunjung juga dapat menikmati Zona Inspirasi Ramadan yang menampilkan panggung mini musik religi oleh Sunbeam Band, photobooth bertema 'Ramadan Cinta Bumi' , serta photobox keluarga.