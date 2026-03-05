Kalimas Timur Bersolek, Kawasan yang Dulu Kumuh Kini Jadi Ruang Wisata dan Kuliner

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kawasan Jalan Kalimas Timur di Surabaya Utara perlahan berubah wajah. Area yang dulunya dikenal kumuh kini mulai tertata rapi dengan lampu hias, sentra kuliner, hingga ruang bagi pedagang kaki lima (PKL).

Dalam dua tahun terakhir, Pemerintah Kota Surabaya melakukan penataan kawasan tersebut agar lebih nyaman bagi warga sekaligus menjadi tujuan wisata baru di wilayah utara kota.

Lurah Nyamplungan Estu Sulaksono mengatakan penataan dilakukan secara bertahap, mulai dari relokasi pedagang, penyediaan tempat usaha, hingga mempercantik kawasan dengan berbagai ornamen.

“Nah, di tahun 2024 itu ada (PKL) yang direlokasi ke Serambi Ampel, ada juga yang direlokasi ke Sentra Wisata Kuliner (SWK) Kalimas Timur,” jelas Estu, Kamis (5/3).

Para pedagang yang kini menempati SWK Kalimas Timur sebelumnya berjualan di bahu Jalan KH Mas Mansyur. Mereka berasal dari tiga kecamatan, yakni Pabean Cantian, Simokerto, dan Semampir.

Di lokasi baru ini, aktivitas perdagangan dibagi dalam dua sesi. Pedagang perkakas atau barang bekas berjualan pada pagi hari, sementara pedagang kuliner mulai membuka lapak pada sore hingga malam.

“Jadi, untuk yang perkakas itu jualannya mulai jam 6 pagi sampai 11 siang, jam 12 siang sudah harus steril, sedangkan untuk yang kuliner mulai pukul 4 atau 5, sampai jam 11 malam. Ini (kelanjutan) penataan dua tahun lalu,” terangnya.

Tak hanya menata lapak pedagang, pemerintah juga mempercantik kawasan dengan berbagai fasilitas pendukung.