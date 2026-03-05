Asyik, PPPK Paruh Waktu di Surabaya Bakal Dapat THR

JPNN.com

Kamis, 05 Maret 2026 – 19:47 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya bakal mencairkan Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negera (ASN), tak terkecuali Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan THR untuk ASN mulai ditransfer pada minggu ini.

"THR ini lagi diproses ya. Jadi, insyaallah ya mungkin minggu ini, paling lambat minggu depan bisa cair sesuai dengan peraturannya menteri ya," kata Eri, Kamis (5/3).

Eri mengungkapkan untuk besarannya masih dilakukan perhitungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, THR ini juga akan diberikan kepada P3K Paruh Waktu.

"Enggak hafal aku ya. Pokoknya semua ASN diberikan sesuai dengan aturan menteri kami kasih. Bahkan nanti yang insyaallah yang PPPK paruh waktu. Nanti kami juga koordinasikan," jelasnya.

Perhitungan THR untuk PPPK Paruh Waktu juga masih dikoordinasikan. Sebab belum ada aturan terkait hal tersebut.

"Meskipun aturan kurangnya tidak ada ya, tetapi kami tetap akan memberikan nanti, tetapi nanti kita jumlahnya yang kita akan atur," katanya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merilis juknis pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi ASN, TNI dan Polri.

Pemkot Surabaya masih hitung besaran pemberian THR bagi PPPk Paruh Waktu
