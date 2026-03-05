KAI Daop 8 Surabaya Selidiki Kasus Kehilangan Gelang di Stasiun Gubeng

jatim.jpnn.com, SURABAYA - KAI Daop 8 Surabaya telah menyelidiki kasus seorang pelanggan yang mengaku kehilangan gelang seusai memakai jasa kursi pijat di Stasiun Gubeng Surabaya, Senin (2/3).

Kasus itu mencuat setelah video rekaman CCTV seorang penjaga kursi pijat menangis karena dituduh mengambil gelang beredar di sosial media.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono menjelaskan dalam proses penyelidikan, pihaknya telah menghimpun keterangan dari petugas dan pihak tenant serta menganalisis rekaman CCTV.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan di area stasiun maupun rangkaian kereta, gelang yang dimaksud tidak ditemukan," Mahendro, Kamis (5/3).

Mahendro memastikan proses penyelidkan berjalan objektif dan berbasis fakta.

"KAI menerima laporan dan berkewajiban menindaklanjutinya secara profesional. Setiap informasi kami verifikasi melalui pengecekan lapangan dan rekaman CCTV agar penanganannya transparan, dan objektif,” ujarnya.

Dengan adanya kejadian ini, KAI Daop 8 Surabaya akan terus memperkuat pengawasan serta meningkatkan koordinasi dengan seluruh tenant dan mitra kerja di lingkungan stasiun guna memastikan keamanan dan kenyamanan tetap terjaga secara optimal.

KAI juga mengimbau seluruh pelanggan dan pihak yang berada di area stasiun untuk senantiasa berhati-hati, waspada, serta menjaga barang pribadi dengan baik selama menggunakan fasilitas dan berada di lingkungan stasiun. (mcr23/jpnn)