Angin Kencang Terjang Situbondo, Pohon Tumbang Rusak Rumah dan Ganggu Jalur Pantura

Kamis, 05 Maret 2026 – 18:20 WIB
Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di lokasi rumah warga tertimpa pohon tumbang di Desa Alasmalang, Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur. Kamis (5/3/2026) ANTARA/Novi Husdinariyanto

jatim.jpnn.com, SITUBONDO - Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Rabu (4/3) malam, menyebabkan sejumlah pohon tumbang hingga merusak rumah warga.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Situbondo mencatat sedikitnya empat pohon tumbang di beberapa lokasi.

Kepala Pelaksana BPBD Situbondo, Timbul Surjanto, mengatakan salah satu pohon tumbang berada di jalur pantura Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, yang sempat mengganggu arus lalu lintas.

"Sejumlah titik pohon tumbang yang menimpa rumah, mengganggu akses desa, jalur pantura, alhamdulillah semua sudah ditangani sejak tadi malam," kata Timbul, Kamis (5/3).

Selain di jalur pantura, pohon tumbang juga terjadi di jalan raya sekitar Rumah Sakit Elizabeth Situbondo.

Dua pohon lainnya tumbang di Jalan Cempaka Desa Sumberkolak dan di jalan kabupaten Desa Kilensari.

Tidak hanya pohon tumbang, angin kencang juga merusak rumah, toko, dan musala di Dusun Blimbing, Desa Kendit.

"Petugas dari BPBD dibantu oleh anggota Koramil, Polsek dan Damkar serta warga sekitar, bergotong royong melakukan pemotongan pohon tumbang tersebut," ujarnya.

Angin kencang menerjang Situbondo hingga menumbangkan pohon dan merusak rumah warga. Jalur pantura sempat terganggu sebelum akhirnya ditangani petugas.
Sumber Antara
