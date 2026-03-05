Angin Kencang di Jember, Ibu dan Anak Tertimpa Pohon Saat Naik Motor

jatim.jpnn.com, JEMBER - Dua orang pengendara sepeda motor terluka setelah tertimpa pohon tumbang saat hujan deras disertai angin kencang menerjang Kelurahan Tegalbesar, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (4/3) malam.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember Edy Budi Susilo mengatakan cuaca ekstrem tersebut melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Jember dan menyebabkan beberapa pohon tumbang.

"Hujan disertai angin kencang melanda enam kecamatan di Kabupaten Jember yang menyebabkan beberapa pohon tumbang menimpa rumah warga, pengendara roda dua, dan badan jalan yang mengganggu aktivitas pengguna jalan," kata Edy saat dikonfirmasi, Kamis (5/3).

Dia menjelaskan dua korban yang tertimpa pohon tumbang merupakan ibu dan anak, yakni Arifatul (43) dan Nurin Natzwa (14). Keduanya tertimpa pohon saat melintas di Jalan M. Yamin, Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates.

"Satu korban mengalami keluhan sesak napas dan korban yang lain terluka di bagian kakinya sehingga segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis," ujarnya.

Kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bina Sehat Jember untuk mendapatkan penanganan medis.

Edy menjelaskan hujan deras disertai angin kencang terjadi di lima desa dan satu kelurahan yang tersebar di enam kecamatan.

Wilayah terdampak yakni Desa Ajung di Kecamatan Kalisat, Desa Umbulrejo di Kecamatan Umbulsari, Desa Rowotamtu di Kecamatan Rambipuji, Desa Balung Lor di Kecamatan Balung, Kelurahan Tegalbesar di Kecamatan Kaliwates, serta Desa Dukuhmencek di Kecamatan Sukorambi.