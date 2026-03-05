Ledakan Diduga Akibat Mercon di Sumenep, Dua Warga Terluka

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Insiden ledakan diduga karena mercon terjadi Dusun Pajung, Desa Bantelan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep, Kamis (5/3) sekitar pukul 07.00 WIB.

Peristiwa itu mengakibatkan satu rumah warga rusak berat dan dua orang mengalami luka-luka.

Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto menyebut rumah yang terdampak merupakan milik Pusadin (45) seorang petani setempat. Akibat ledakan, tembok kamar jebol dan teras rumah runtuh.

Dua korban luka yakni Ainul Yakin (37) mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh serta luka robek di kepala, sedangkan Imroatus Shalihah (30) mengalami luka ringan.

“Kami menegaskan bahwa kejadian ledakan di Dusun Pajung, Desa Bantelan, Kecamatan Batuputih, diduga kuat disebabkan oleh bahan mercon," katanya.

Peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi masyarakat agar tidak bermain-main dengan mercon.

"Jangan main-main dengan peledak rakitan karena dapat mengancam keselamatan jiwa,” ujarnya.

Anang mengatakan langkah selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kejadian serta mengambil langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.