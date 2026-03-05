Cuaca Ekstrem di Magetan, Pohon Tumbang Sebabkan 2 Pemotor Luka & Rusak Rumah Warga

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Dua pengendara sepeda motor terluka setelah menabrak pohon tumbang akibat angin kencang di Kabupaten Magetan pada Rabu (4/3) sore.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan mencatat kejadian pohon tumbang tersebar di sejumlah wilayah, antara lain Kecamatan Plaosan, Parang, dan Karas.

Kepala Pelaksana BPBD Magetan Eka Radityo mengatakan insiden yang menyebabkan korban luka terjadi di Jalan Raya Lembeyan–Parang, Desa Tamanarum, Kecamatan Parang.

"Angin kencang telah mengakibatkan sejumlah pohon tumbang tersebar di beberapa wilayah di Magetan. Di antaranya di Kecamatan Plaosan, Parang, dan Karas," ujar Eka.

Berdasarkan data BPBD, pohon tumbang di lokasi tersebut menutup seluruh badan jalan sehingga dua pengendara motor yang berboncengan tidak sempat menghindar dan menabraknya.

Korban luka diketahui bernama Luna (20) dan Cindy (20) warga Desa Pragak, Kecamatan Parang.

"Keduanya menggunakan sepeda motor Honda Beat Street bernopol AE-4412-OI dan telah dibawa ke RSUD dr Sayidiman Magetan untuk mendapatkan penanganan medis," kata Eka.

Selain menyebabkan korban luka, pohon tumbang juga menimpa rumah warga di Desa Randugede, Kecamatan Plaosan.