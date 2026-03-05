RS Ubaya Siapkan Layanan Jantung dan Kembangkan Sport Clinic

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Rumah Sakit Universitas Surabaya (RS Ubaya) memperkuat layanan trauma center sekaligus menyiapkan layanan jantung melalui catheterization laboratory (cathlab) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2026.

Direktur RS Ubaya dr Wenny Retno Sarie Lestari mengatakan pengembangan layanan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kesehatan komprehensif bagi masyarakat.

“Di usia tiga tahun ini kami terus memperkuat layanan trauma center dan juga meningkatkan branding Sport Clinic. Tahun depan kami akan membuka layanan jantung cathlab,” kata Wenny, Kamis (5/5).

Menurut dia, layanan Sport Clinic RS Ubaya selama ini banyak menangani atlet dari berbagai cabang olahraga di Jawa Timur, termasuk atlet profesional.

“Sport clinic kami banyak melayani atlet Jawa Timur, termasuk dari klub Persebaya Surabaya dan atlet dari cabang olahraga binaan KONI Jawa Timur,” ujarnya.

Namun, layanan tersebut tidak hanya ditujukan bagi atlet profesional. Masyarakat yang aktif berolahraga juga dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Dia menyebut salah satu kasus yang sering ditangani adalah cedera olahraga seperti cedera ligamen lutut atau anterior cruciate ligament (ACL).

“Operasi dilakukan dengan teknik minimal invasif melalui arthroscopy, kemudian dilanjutkan dengan fisioterapi,” katanya.